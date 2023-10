Med žrtvami napadov v Izraelu tudi tujci

Tel Aviv/Bangkok/Washington, 9. oktobra - Med žrtvami napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael so tudi tuji državljani. Med drugim je bilo ubitih 12 Tajcev, deset Nepalcev in devet Američanov. Poleg tega je mrtvih, pogrešanih ali ujetih tudi najmanj osem francoskih državljanov in več kot deset britanskih, poročajo tuje tiskovne agencije.