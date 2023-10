V Hessnu in na Bavarskem uspeh za konservativce, vzpon skrajne desnice

München/Wiesbaden, 9. oktobra - Konservativni stranki krščanskih demokratov (CDU) in socialistov (CSU) sta slavili na nedeljskih volitvah v zveznih deželah Hessen in Bavarska. V Hessnu je CDU prejela 34,6 odstotka, na Bavarskem pa CSU 37 odstotkov podpore, kažejo danes objavljeni začasni izidi. Stranke vladajoče koalicije so utrpele izgube, medtem ko je skrajna desnica v vzponu.