V Orto baru niz poklonov še delujočim in neobstoječim zasedbam

Ljubljana, 9. oktobra - Ljubljanski klub Orto bar že 29 let gosti skupine, ki preigravajo glasbo tako še delujočih zasedb kot tistih, ki so pustile pečat v preteklosti, zlasti iz zvrsti rocka in metala. V novi sezoni so pripravili poseben niz 19 koncertov kot poklon najboljšim, kot so poimenoval svoj cikel. Niz se je začel sredi septembra, končal se bo aprila 2024.