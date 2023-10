Na filmska platna prihajata kar dva filma o škandalu skupine Milli Vanilli

München, 9. oktobra - Zgodovini münchenskega škandala diskopop dua Milli Vanilli ob koncu 80. let minulega stoletja sta se posvetila kar dva filma, ki bosta kmalu na ogled. Prvi z naslovom Girl You Know It's True naj bi na filmska platna prišel 21. decembra. Dokumentarni film Milli Vanilli pa naj bi bil na ogled od 25. oktobra na portalu pretočnih vsebin Paramount+.