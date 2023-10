Slovenski nogometaši po zmago proti Finski in pozitivno na Severno Irsko

Brdo pri Kranju, 9. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala za priprave na novi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Slovenci se bodo merili s Finsko doma in s Severno Irsko v gosteh. Želja in cilj sta v soboto premagati Finsko in se z novim pozitivnim valom odpraviti na Severno Irsko.