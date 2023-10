Konec tedna na Obrežju in v Črnomlju ujeli pet organizatorjev nezakonitih prehodov meje

Črnomelj/Obrežje/Trebnje, 9. oktobra - Policisti so pretekli teden pri organiziranju nezakonitih prehodov meje ujeli pet tujcev, enega na območju Črnomlja in štiri na območju Obrežja. Vsem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.