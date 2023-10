Slovenski in hrvaški inšpektorji o ukrepih za zatiranje zlate trsne rumenice

Ptuj, 9. oktobra - V petek je na Ptuju potekalo srečanje inšpektorjev Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s hrvaškimi kolegi, na katerem so si sodelujoči izmenjali izkušnje glede ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice. Ogledali so si tudi z zlato trsno rumenico močno okužene vinograde.