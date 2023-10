Rusija, Arabska liga in Kitajska za ustavitev spopadov na Bližnjem vzhodu

Peking/Moskva, 9. oktobra - Rusija, Arabska liga in Kitajska so po nedavnem napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael ter odzivu izraelske vojske s protinapadi danes pozvali k ustavitvi spopadov in vzpostavitvi trajnega miru na območju. Združeni arabski emirati pa so se zavzeli tudi za diplomatska prizadevanja za preprečitev širšega regionalnega konflikta.