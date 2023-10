Citigroup bo svoje poslovanje s prebivalstvom na Kitajskem prodal HSBC

New York, 9. oktobra - Ameriška banka Citigroup bo svoj segment bančnega poslovanja s prebivalstvom na Kitajskem prodala bančnemu velikanu HSBC, ki ima sedež v Veliki Britaniji, so danes sporočili iz ameriške banke. Posel bo sklenjen v prvi polovici leta 2024 in bo vključeval prenos okoli 3,6 milijarde dolarjev sredstev v upravljanju in bančnih depozitov na HSBC.