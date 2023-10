Obeta se film o ameriškem junaku v korejski vojni Emilu Kapaunu

Los Angeles, 10. oktobra - Pod okriljem ameriške produkcijske hiše Trimax nastaja film po predlogi nove knjige Johna Stansiferja No Bullet Got Me Yet o ameriškem junaku korejske vojne Emilu Kapaunu z naslovom Father Kapaun's Valley. Pod režijo filma se bo podpisal Stephen Campanelli, piše ameriška filmska revija Deadline.