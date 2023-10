V Neku našli mikrolokacijo puščanja, za odpravo napake predvidoma nekaj tednov

Krško, 9. oktobra - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so našli mikrolokacijo puščanja, zaradi katerega so v četrtek začeli postopno zmanjševati moči reaktorja in elektrarno v petek ustavili. Kot so danes sporočili iz Neka, jih zdaj čakata analiza vzroka puščanja in priprava akcijskega načrta za odpravo odstopanja. Odprava napake bo predvidoma trajala nekaj tednov.

Nek je ves čas v stiku z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji za zagotovitev podpore za čimprejšnjo vrnitev elektrarne na omrežje. Kot so poudarili v današnjem sporočilu za javnost, pa je trenutno še prezgodaj za oceno napovedi ponovnega obratovanja elektrarne.

Iz Neka so v četrtek sporočili, da je njihova operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, ki je bilo sicer še vedno pod mejno vrednostjo. V četrtke zvečer je posadka začela z nadzorovanim postopnim zmanjševanjem moči in v petek zjutraj je bila elektrarna izključena iz omrežja. Po pregledu je bilo ugotovljeno, da je za natančno lociranje puščanja, ob upoštevanju zagotavljanja varnih delovnih razmer, potrebno nadaljnje ohlajanje elektrarne do t. i. hladne zaustavitve. Ta je bila vzpostavljena konec tedna.

Kot so pojasnili danes, hladna zaustavitev elektrarne pomeni, da elektrarna ne proizvaja električne energije in da sta bistveno znižana temperatura in pritisk v primarnem krogu, pogoji za varno delo pa so zagotovljeni. "Od prve indikacije puščanja je zagotovljena tudi jedrska varnost. Vse odločitve so in bodo temeljile na načelu konservativnosti in visoki varnostni kulturi, kar zagotavlja varnost zaposlenih, prebivalcev in okolja," so poudarili v Neku.