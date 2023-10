Nasprotniki vetrne elektrarne na Ojstrici ogorčeni ob podanih stališčih na pripombe

Dravograd, 19. oktobra - Nasprotniki postavitve vetrne elektrarne na Ojstrici nad Dravogradom so ob podanih stališčih pristojnih na pripombe iz javne razgrnitve ogorčeni. Med drugim opozarjajo, da Dem po novem načrtuje močnejše agregate. Dem v odgovorih izpostavlja napredek v tehnologiji in da so pridobili dodatna stališča. Na občini vztrajajo pri zaščiti vodnih virov.