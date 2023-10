Na Avdiofestivalu predstavili Radioplayer, ki omogoča dostop do različnih radijskih vsebin

Ljubljana, 9. oktobra - Na Avdiofestivalu, festivalu sodobne govorne avdioprodukcije in radijskega medija Radia Slovenija so predstavili tudi tehnološko storitev in aplikacijo Radioplayer, ki omogoča dostop do različnih radijskih vsebin. Projektu, ki sicer deluje že v 20 državah, se je na pobudo Radia Slovenija sedaj priključila tudi večina slovenskih radijskih postaj.