Pogrešajo 68-letno Dušanko Đukić iz Ljubljane

Ljubljana, 9. oktobra - Svojci pogrešajo 69-letno Dušanko Đukić iz Ljubljane, ki je visoka okoli 170 centimetrov, je suhe postave in ima sive lase, spletene v kito. Oblečena je v črno trenirko, temno siv pulover, ima sive superge z zelenim vzorcem. Gre za osebo, potrebno pomoči, so sporočili s PU Ljubljana. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, da to sporočijo.