Države umikajo svoje državljane iz Izraela

Varšava/Budimpešta/Rim/Dunaj, 9. oktobra - Zaradi spopadov med Izraelci in Palestinci, ki so izbruhnili po napadu Hamasa minuli konec, več evropskih držav evakuira svoje državljane iz Izraela. Na Poljskem so tako danes že pristala tri letala, svoje državljane evakuirajo tudi Madžarska, Romunija, Srbija in Italija, poročajo tuje tiskovne agencije.