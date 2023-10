Logistika, IT in kmetijstvo glavne teme sodelovanja z Vietnamom

Brdo pri Kranju, 9. oktobra - Na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji se mudi vietnamski minister za trgovino in industrijo Nguyen Hong Dien, spremlja ga poslovna delegacija. Ob tej priložnosti se je dopoldne sestala medvladna komisija za gospodarsko sodelovanje, ki se je osredotočila predvsem na logistiko, IT, turizem in kmetijstvo.