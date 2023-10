ZN: Na območju Gaze razseljenih več kot 123.000 ljudi

Jeruzalem/Ženeva, 9. oktobra - Združeni narodi so danes sporočili, da je bilo od izbruha spopadov med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom v soboto na območju Gaze razseljenih več kot 123.000 ljudi. Število smrtnih žrtev med Izraelci in Palestinci je medtem preseglo tisoč. V Gazi je po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo skoraj 500 ljudi.