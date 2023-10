Po skoraj sto letih ponovno našli izgubljeni filmski sveti gral o Amazonki

Brasilia, 10. oktobra - Dokumentarni film iz leta 1918, ki velja za filmsko klasiko in sveti gral brazilskega nemega filma, so po skoraj sto letih, odkar so ga pogrešali, v začetku leta znova odkrili v češkem arhivu. Njegovo identiteto so potrdili strokovnjaki iz Italije in Brazilije, poroča na spletni strani britanski The Guardian.