Za prenos znanja o dobrobiti živali 285.000 evrov

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za letos. Vrednost razpisa, odprtega od 17. oktobra do porabe sredstev, je 285.000 evrov, so danes sporočili iz ministrstva.