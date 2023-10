Po Janezu Kocijančiču posthumno poimenovali novo športno nagrado

Ljubljana, 9. oktobra - Nagrada, namenjena najboljšemu športniku in športnici evropskih iger, ki potekajo pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev, bo poimenovana po leta 2020 preminulemu Janezu Kocijančiču, slovenskemu politiku in pravniku, prvemu predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), so danes sporočili iz OKS.