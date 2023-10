Vreme: Delno jasno

V torek bo delno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek pa povečini sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Ciklonsko območje s šibko vremensko fronto se severno od nas pomika proti jugovzhodu. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno in zahodno od nas večinoma sončno, drugod bo več oblačnosti. Ponekod v Alpah in v krajih vzhodno od nas lahko popoldne in zvečer pade kakšna kaplja dežja. V torek bo delno jasno, več oblačnosti bo v Alpah in v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopno zmanjševala. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.