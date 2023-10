Pregled - šport, 8. 10. (nedelja)

TOKIO - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v sedmem krogu turnirja skupine B olimpijskih kvalifikacij premagala Srbijo s 3:0 (22, 23, 21). Slovenski odbojkarji so se z zmago poslovili od turnirja olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. Brez izgubljenega niza so premagali Srbe in potrdili tretje mesto na lestvici, ki pa ni zadostovalo za neposredno vstopnico za igre v Parizu.

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo z 51:94 (11:19, 25:50, 33:77).

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 2. krogu lige Aba izgubili proti Partizanu s 56:96 (11:16, 22:45, 42:68).

LJUBLJANA - Izidi 12. kroga Prve lige Telemach: Domžale - Rogaška 3:0 (1:0), Olimpija - Kalcer Radomlje 1:1 (1:1), Koper - Aluminij 4:1 (3:0).

SZEKESFEHERVAR - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 10. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z madžarskim Fehervarjem s 3:6 (2:3, 1:1, 0:2).

TREVISO - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je v Benečiji postal svetovni prvak po makadamu (gravel). Osemindvajsetletnik iz Podblice pri Kranju je bil najboljši iz ubežne skupine treh kolesarjev. Prvi favorit preizkušnje, Belgijec Wout Van Aert je zaradi padca in tehničnih težav s kolesom zaostal in zasedel osmo mesto.

PARIZ - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na prestižnem pokalu narodov v francoskem Erneeju zasedla deveto mesto. Za Slovenijo so vozili Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič, ki so izenačili doslej najboljšo slovensko uvrstitev na teh tekmovanjih. Naslov svetovnih prvakov so si privozili Francozi, drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani.

MONT ST. ANNE - Slovenska predstavnica v olimpijskem krosu Tanja Žakelj je na zadnji tekmi svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v kanadskem Mont-Sainte-Annu zasedla 27. mesto. Drugič to sezono je zmagala Francozinja Loana Lecomte.

KLINGENTHAL - Slovenski smučarski skakalci Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Križnar in Anže Lanišek so na zadnji tekmi poletne sezone za veliko nagrado v nemškem Klingenthalu ostali brez stopničk. Po prvi seriji tekme mešanih ekip so si z Japonci delili tretje mesto, na koncu pa so bili četrti. Zmagali so Nemci pred Japonci.

TRST - Italijanska jadrnica Arca je zmagovalka 55. barkovljanke, najbolj množične regate na svetu, ki je danes potekala v Tržaškem zalivu. Na startu je bilo prijavljenih 1773 jadrnic vseh velikosti, regata pa se je zaradi brezvetrja odvijala po polžje. Slovenska Way of Life je osvojila tretje mesto.

DOHA - Nizozemec Max Verstappen, ki je v soboto po sprinterski dirki formule 1 že potrdil naslov svetovnega prvaka za sezono 2023, je danes v Losailu dobil klasično preizkušnjo za VN Katarja. Za dirkačem Red Bulla je na drugem mestu končal zmagovalec sobotnega sprinta Avstralec Oscar Piastri, tretji je bil še en McLarnov dirkač Britanec Lando Norris.

ANTWERPEN - Prva zvezdnica svetovne gimnastike Simone Biles je zadnji dan svetovnega prvenstva v Antwerpnu, kvalifikacijskega za olimpijske igre, osvojila še dva naslova. Šestindvajsetletna Američanka je bila danes najboljša tako na gredi kot parterju, s čimer ima v svoji zbirki že 23 svetovnih naslovov, skupno pa 30 kolajn s SP.

CHICAGO - Triindvajsetletni kenijski tekač Kelvin Kiptum je na svojem tretjem uradnem maratonu postavil nov svetovni rekord s časom 2:00:35. Do zgodovinskega dosežka je prišel na ulicah Chicaga.

PEKING - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Pekingu z nagradnim skladom 7,68 milijona evrov. V finalu je po uri in 11 minutah s 6:2, 6:2 ugnala Rusinjo Ljudmilo Samsonovo in se še nekoliko približala vrnitvi na vrh računalniške lestvice.