Umrl nekdanji madžarski predsednik Laszlo Solyom

Budimpešta, 8. oktobra - V 81. letu starosti je danes umrl Laszlo Solyom, madžarski predsednik med letoma 2005 in 2010, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Med letoma 1990 in 1998 je bil tudi prvi predsednik madžarskega ustavnega sodišča po padcu komunistične oblasti. V tistem času so smrtno kazen v državi razglasili za neustavno, svoboda izražanja pa se je okrepila.