Balikesir, 8. oktobra - Odbojkarice Ludusa Ljubljana so evropske klubske prvakinje v odbojki na mivki. Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Živa Javornik in Maja Marolt so v velikem finalu tekmovanja v turškem Balikersirju po hudem boju odpravile španski VC Majahonda Madrid.