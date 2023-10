V Izraelu trenutno 17 slovenskih državljanov

Ljubljana, 8. oktobra - V Izraelu je trenutno 17 slovenskih državljanov, ki so po sobotnem izbruhu nasilja na območju stopili v stik z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), so popoldne za STA sporočili z MZEZ. Njihova evakuacija trenutno ni predvidena, med državami članicami EU pa potekajo pogovori o morebitni evakuaciji.