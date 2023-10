Na deželnih volitvah na Bavarskem in v Hessnu po projekcijah zmagi CSU in CDU

München/Wiesbaden, 8. oktobra - V nemških deželah Bavarska in Hessen so danes potekale volitve. Po projekcijah televizijskih postaj ARD in ZDF je na Bavarskem krščansko-socialni uniji (CSU) ministrskega predsednika Markusa Söderja pripadlo od 36,5 do 37 odstotkov glasov, v Hessnu pa je krščansko-demokratska unija (CDU) dobila od 34,5 do 35,5 odstotka glasov.