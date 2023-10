Slovenski skakalci brez stopničk na tekmi mešanih ekip

Klingenthal, 8. oktobra - Slovenski smučarski skakalci Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Križnar in Anže Lanišek so na zadnji tekmi poletne sezone za veliko nagrado v nemškem Klingenthalu ostali brez stopničk. Po prvi seriji tekme mešanih ekip so si z Japonci delili tretje mesto, na koncu pa so bili četrti (919 točk). Zmagali so Nemci (976,2) pred Japonci (932).