Francozi zmagovalci pokala narodov, Slovenci deveti

Pariz, 8. oktobra - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na prestižnem pokalu narodov v francoskem Erneeju zasedla deveto mesto. Za Slovenijo so vozili Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič, ki so izenačili doslej najboljšo slovensko uvrstitev na teh tekmovanjih. Naslov svetovnih prvakov so si privozili Francozi, drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani.