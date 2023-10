Znani vsi četrtfinalisti SP v ragbiju

Pariz, 8. oktobra - Na svetovnem prvenstvu v ragbiju v Franciji so znani vsi četrtfinalisti. Po mesecu dni skupinskega dela tekmovanja, ki ga je začelo po pet reprezentanc v štirih skupinah, so v igri za naslov ostale izbrane vrste Francije, Nove Zelandije, Irske, Južne Afrike, Walesa, Fidžija, Anglije in Argentine.