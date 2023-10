Vreme: Delno jasno

V ponedeljek bo delno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno, v sredo pa povečini sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad večino Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta je severno od nas in se počasi pomika proti vzhodu. S severozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo v krajih južno in zahodno od nas večinoma sončno, drugod bo več oblačnosti. Ponekod v Alpah in v krajih vzhodno od nas bo popoldne in zvečer rahlo deževalo.