Matej Mohorič svetovni prvak po makadamu

Treviso, 8. oktobra - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je danes v Benečiji postal svetovni prvak po makadamu (gravel). Osemindvajsetletnik iz Podblice pri Kranju je bil najboljši iz ubežne skupine treh kolesarjev. Prvi favorit preizkušnje, Belgijec Wout Van Aert je zaradi padca in tehničnih težav s kolesom zaostal in zasedel osmo mesto.