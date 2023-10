Izrael po napadu Hamasa razglasil vojno stanje, žrtev vse več

Tel Aviv/Gaza/Ljubljana, 8. oktobra - V Izraelu so se danes nadaljevali spopadi med izraelskimi silami in skrajno palestinsko skupino Hamas, ki je v soboto nepričakovano in silovito napadla izraelske cilje. Nasilje je doslej terjalo na stotine mrtvih in na tisoče ranjenih. Izrael je uradno razglasil vojno stanje, premier Benjamin Netanjahu pa je napovedal dolgo in težko vojno.