Pregled - svet, 8. 10. (nedelja)

GAZA/TEL AVIV - V Izraelu so se nadaljevali siloviti spopadi med izraelskimi silami in skrajno palestinsko skupino Hamas, ki je v soboto šokirala z obsežnim napadom na izraelske cilje. Izrael je zato razglasil vojno stanje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je posvaril, da se začenja dolga in težka vojna. V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je umrlo že več kot 1000 ljudi, od tega več kot 700 na izraelski strani, na palestinski strani pa po podatkih zdravstvenih oblasti v Gazi najmanj 413. Med žrtvami in več kot sto zajetimi so tudi tuji državljani. Cilj izraelske vojske po napadu Hamasa je prevzeti nadzor nad celotnim območjem Gaze in pobiti vse teroriste. Iz okolice Gaze bodo v 24 urah evakuirali judovsko prebivalstvo. Ameriški predsednik Joe Biden je obljubil trdno podporo Izraelu, vključno z dodatno vojaško pomočjo ZDA.

BEJRUT/TEL AVIV/TEHERAN - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je izvedlo topniški in raketni napad na izraelske položaje na obmejnem območju. Kot so sporočili iz Hezbolaha, je gibanje solidarno s Hamasovim napadom na Izrael. Izraelska vojska je s topništvom odgovorila na obstreljevanje z juga Libanona. Po mnenju Irana je bil napad Hamasa spontana poteza odporniških sil kot odgovor na nadaljevanje zločinskih dejanj izraelskega režima. Treba je okrepiti solidarnost med islamskimi državami v podporo palestinskemu ljudstvu in odporu, je dodal. Tiskovni predstavnik Hamasa Gazi Hamad je zatrdil, da so za napad na Izrael dobili neposredno podporo Irana. Visoki predstavnik Bele hiše pa je dejal, da je še prezgodaj reči, ali je Iran neposredno vpleten.

MÜNCHEN/WIESBADEN - V nemških deželah Bavarska in Hessen so potekale volitve. Po projekcijah televizijskih postaj ARD in ZDF je na Bavarskem krščansko-socialni uniji ministrskega predsednika Markusa Söderja pripadlo od 36,5 do 37 odstotkov glasov, v Hessnu pa je krščansko-demokratska unija dobila od 34,5 do 35,5 odstotka glasov. Socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza, Zeleni in liberalci so na volitvah v obeh deželah nazadovali, medtem ko se je okrepila skrajna AfD. Na Bavarskem naj bi dobila med 15 in 16 odstotki glasov, potem ko jih je leta 2018 prejela 10,2 odstotka. V Hessnu ji napovedujejo med 16- in 17-odstotno podporo, na prejšnjih volitvah je bila ta 13,1-odstotna.

LUXEMBOURG - Prvi delni izidi parlamentarnih volitev v Luksemburgu kažejo na zmago opozicijske konservativne Krščansko-socialne ljudske stranke. Kljub dobremu rezultatu koalicijskih liberalcev in socialdemokratov pa so Zeleni, ki prav tako sestavljajo vladno koalicijo, zabeležili precejšnje izgube, tako da sedanji koaliciji pod vodstvom premierja Xavierja Bettela iz vrst liberalcev ne kaže najbolje.

MIKOLAJIV/KIJEV - V ruskem napadu na južno ukrajinsko regijo Herson je bilo ranjenih več deset ljudi, je sporočil tamkajšnji guverner Oleksandr Prokudin. Ob tem je bilo poškodovanih več hiš in plinovodov. Iz Kijeva so medtem sporočili, da ukrajinska vojska nadaljuje napade na ruske enote na vzhodu in jugu države. Pri tem naj bi dosegla nekaj uspehov, med drugim pri vasi Andrijivka južno od mesta Bahmut v regiji Doneck. Na podlagi poročila ukrajinske vojske naj bi ta delne uspehe dosegla tudi v regiji Zaporožje, kjer že tedne poskuša prebiti močo utrjene ruske obrambne linije.

BARCELONA - V Barceloni se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti amnestiji za katalonske separatiste, ki jo podpira španska levica. Socialisti vršilca dolžnosti predsednika španske vlade Pedra Sancheza in združenje več manjših levih strank Sumar, ki se pogovarjajo o sestavi nove vlade, so prejšnji teden sporočili, da podpirajo pomilostitev katalonskih separatistov.

HERAT - Število žrtev silovitega potresa, ki je v soboto prizadel odročno območje v zahodnem Afganistanu, se je povzpelo na več kot 2000, skoraj 10.000 ljudi pa je poškodovanih, je danes povedal predstavnik afganistanske vlade. Potres z magnitudo 6,3 je imel žarišče kakih 30 kilometrov severozahodno od Herata, glavnega mesta istoimenske province. Po zadnjih podatkih je smrtnih žrtev najmanj 2053, več kot 9200 ljudi pa je bilo v potresu poškodovanih. Popolnoma ali delno uničenih je več kot 1300 stavb.

PEKING - Snežni plaz je v soboto na osemtisočaku Shishapangma v Tibetu na jugozahodu Kitajske pod seboj pokopal več ljudi. Pri tem sta umrla ameriška alpinistka in njen nepalski vodnik, en človek je bil hudo poškodovan, dva pa še pogrešajo. Trupli alpinistke in njenega vodnika so našli, iskanje pogrešanih pa se danes nadaljuje, so dodali. Umrla naj bi Anna Gutu, med pogrešanimi pa naj bi bila še ena Američanka, Gina Marie Rzucidlo. Obe naj bi si prizadevali postati prvi Američanki z vzponom na vseh 14 osemtisočakov.