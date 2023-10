Evroliga zaradi vojnega stanja odpovedala tekmi v Izraelu

Tel Aviv, 8. oktobra - Zaradi napetih varnostnih razmer in razglasitve vojnega stanja danes v Izraelu so se pri vodstvu košarkarske evrolige odločili, da bodo za nedoločen čas prestavili tekmo evrolige med Maccabi Tel Avivom in Emporio Armani Milanom ter evropskega pokala med Hapoel Tel Avivom in Wolves iz Vilne, so zapisali na spletni strani tekmovanja.