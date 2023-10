Zaradi domnevnega puščanja zaprt plinovod med Estonijo in Finsko

Helsinki, 8. oktobra - Finski operater omrežja zemeljskega plina Gasgrid je danes sporočil, da so zaradi domnevnega puščanja zaprli plinovod iz Estonije, še zadnjega, preko katerega je država uvažala plin. Ponoči so opazili padec tlaka v plinovodu Balticconnector in zdaj skupaj z estonskim partnerjem Eleringom izvajajo preiskavo.