V ruskem napadu na regijo Herson več deset ranjenih

Mikolajiv/Kijev, 8. oktobra - V ruskem napadu na južno ukrajinsko regijo Herson je bilo danes ranjenih več deset ljudi, je sporočil tamkajšnji guverner Oleksandr Prokudin. Ob tem je bilo poškodovanih več hiš in plinovodov. Iz Kijeva so medtem sporočili, da ukrajinska vojska nadaljuje napade na ruske enote na vzhodu in jugu države, pri čemer naj bi dosegla nekaj uspehov.