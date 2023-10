Iz sveta se vrstijo obsodbe nasilja med Izraelci in Palestinci

Peking/Adis Abeba/Wellington/Canberra/Džakarta, 8. oktobra - Potem ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas v soboto napadlo Izrael, ta pa se je silovito odzval, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja in pozivi k miru. V Pekingu so izrazili globoko zaskrbljenost in pozvali k t. i. rešitvi dveh držav. Afriška unija (AU) je medtem sprti strani pozvala, naj se brez predpogojev vrneta k pogajanjem.