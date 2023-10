Kopitar zadel, kralji poraženi za konec priprav

Los Angeles, 8. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so sinoči po slovenskem času odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL. Na domačem ledu so s 4:7 izgubili proti aktualnemu prvaku Vegas Golden Knights, slovenski as Anže Kopitar pa je prispeval en gol.