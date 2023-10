Kar 43 točk Ize Mlakar premalo za zmago Mariborčank

Ljubljana, 7. oktobra - Odbojkarice novogoriškega GEN-I Volleyja so bile v 1. krogu 1. DOL Sportklub za ženske s 3:2 boljše od Nove KBM Branika. Pri bankirkah je kar 43 točk dosegla Iza Mlakar, a je bilo tudi to premalo za uspeh v Novi Gorici. Vse preostale tekme so se končale s 3:0 v nizih, zmag pa so se veselile odbojkarice Calcita, Šempetra in Formisa.