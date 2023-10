Mladi za podnebno pravičnost z italijanskimi kolegi opozorili na okoljske težave

Gorica, 7. oktobra - Mladi za podnebno pravičnost so danes z italijanskimi kolegi iz kolektivov Fridays for Future Gorizia in Fridays for Future Trieste v italijanski Gorici pripravili prvi čezmejni podnebni protest. Pod geslom Podnebna pravičnost ne pozna meja so opozorili na ključne okoljske težave na obeh straneh meje.