Slovenija v Erneeju v finalu A, v kvalifikacijah na osmem mestu

Pariz, 7. oktobra - Najboljši motokrosisti na svetu sezono ta konec tedna končujejo na prestižni dirki za pokal narodov. Na ekipnem svetovnem prvenstvu, ki letos poteka v francoskem Erneeju, so si danes v kvalifikacijah Slovenci Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič z osmim dosežkom privozili nastop v nedeljskem finalu A. Najboljši so bili Francozi.