Gaza tarča povračilnih napadov, boji se nadaljujejo tudi v Izraelu

Tel Aviv/Gaza, 7. oktobra - Po današnji nepričakovani obsežni operaciji palestinske oborožene skupine Hamas v Izraelu je sledil pričakovan in silovit odgovor. Izraelska vojska tako že ves dan izvaja napade na enklavo Gaza, hkrati pa se spopada s palestinskimi borci na številnih lokacijah, kjer so ti vdrli na izraelsko ozemlje in ugrabili več vojakov in civilistov.