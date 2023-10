Nagrada zlatirepec za najboljši domači strip za odrasle Devetakovi Nekropoli

Ljubljana, 7. oktobra - V sklopu festivala stripa Tinta so podelili nagrade zlatirepec. Za najboljši domači strip za odrasle je bila razglašena Nekropola Jurija Devetaka, nastala po romanu Borisa Pahorja. Za najboljši domači strip za otroke in mlade pa Urmal, mamutov prijatelj, ki sta ga ustvarila Jože Urbanija in Miha Ha. Podelili so tudi nagrade za prevoda.