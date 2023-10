Leipzig zapravil dve enajstmetrovki, Stuttgartov Guirassy z novim strelskim rekordom

Leipzig, 7. oktobra - Nogometaši Leipziga so v tekmi 7. kroga nemške lige igrali neodločeno 0:0 z Bochumom. Stuttgart je s tremi goli Serhouja Guirassyja premagal Wolfsburg s 3:1 in začasno skočil na prvo mesto bundeslige, Guirassy pa je že pri 13 golih v sezoni. Borussia Dortmund je s 4:2 odpravila Union. Do tega kroga vodilna Bayer in Bayern bosta igrala v nedeljo.