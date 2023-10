Ljubljana, 7. oktobra - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli 12. krog. Tega je odprl severnoprimorski derbi med Primorjem in Gorico. Z 1:0 so ga dobili Ajdovci. Zdaj so na lestvici na drugem mestu, pred njimi so Beltinci, ki so doma ugnali Bistrico s 3:0.