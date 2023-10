Prva knjiga zbirke So z nami, smo z njimi posvečena utemeljiteljem prekmurskega jezika

Murska Sobota, 8. oktobra - Knjiga So z nami, smo z njimi 1 avtorjev Francija Justa in Štefana Kardoša nosi podnaslov Izročilo Števana Küzmiča, Janoša Kardoša in Franka Bükviča in je prva v zbirki knjig pod okriljem Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja. Prva knjiga se posveča piscem, ki so prekmurski jezik postavili na jezikovni zemljevid Slovenije.