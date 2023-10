V Marakešu začetek zasedanja IMF in Svetovne banke

Marakeš, 9. oktobra - V maroškem Marakešu se bo danes začelo letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke, ki bo trajalo do nedelje. Udeleženci se bodo posvetili analizi stanja v svetovnem gospodarstvu. Zasedanja se bosta udeležili tudi delegaciji ministrstva za finance in Banke Slovenije.