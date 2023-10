Prva španska raketa poletela proti vesolju

Madrid, 7. oktobra - Z juga Španije so ponoči uspešno izstrelili raketo Miura 1, s čimer je ta postala prva povsem španska raketa, ki je sposobna doseči vesolje. Raketo za večkratno uporabo je zasnovalo in izdelalo zasebno podjetje PLD Space, ki ima za sabo dve neuspeli misiji iz maja in junija, poroča španska tiskovna agencija EFE.