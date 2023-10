Wall Street kljub petkovi rasti indeksov z mešanim tedenskim izkupičkom

New York, 7. oktobra - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek po poročilu ministrstva za delo ZDA o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v septembru napredovali. To je bilo za indeksa S&P 500 in Nasdaq dovolj za tedensko rast. Indeks Dow Jones pa je kljub dobremu petku v minulem tednu nazadoval.