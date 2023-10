Pregled - šport, 6. 10. (petek)

Ljubljana, 6. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 6. oktobra.

TOKIO - Slovenska odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah doživela prvi poraz, z izidom 3:1 v nizih so bili boljši Američani. Slovenci bodo drugo mesto na lestvici, ki še vodi v Pariz, na turnirju v Tokiu lovili na zadnjih dveh tekmah proti Japonski in Srbiji.

LJUBLJANA - Slovenska futsalska reprezentanca je v Ljubljani igrala tretjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Tekmec izbrancev Tomislava Horvata je bila favorizirana Španija, s katero so igrali 1:1 (0:1). Slovenci se bodo z istim tekmecem merili še v torek ob 20. uri v Jaenu.

PARIZ - Slovenski kanuist Luka Božič je zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Na zadnji tekmi na olimpijski progi v Vaires-Sur-Marneju je brez kazenskih sekund zasedel četrto mesto, kar je bilo dovolj, da se je veselil skupne zmage. Tekmo je sicer dobil Italijan Raffaelo Ivaldi pred Nemcem Franzom Antonom in Špancem Miquelom Travejem.

LJUBLJANA - Vodja kolesarske ekipe Bora-Hansgrohe Ralph Denk je na novinarski konferenci danes potrdil prestop slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča v vrste nemške ekipe. Kisovčan je podpisal pogodbo, ki bo trajala več kot eno leto, a dodatne podrobnosti o dolžini in njeni vrednosti Denk ni razkril. "Lahko potrdim, da se bo Primož Roglič pridružil naši ekipi za prihodnje sezone," je dejal Denk, ki je ocenil, da je s tem ekipa pridobila "enega največjih konkurentov za zmago na glavni dirki sezone, dirki po Franciji". "Veselim se tega koraka, čeprav je menjava ekipe zame, kot da bi stopil na nekakšno povsem novo ozemlje. Lepi spomini na najino srečanje pred leti so olajšali pogovore. A odločilno je bilo, da je ekipa res motivirana za delo in da delimo iste ideje," je za spletno stran novega kluba dejal Roglič.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek ima pred tekmama kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Finski in Severni Irski nekaj težav s poškodovanimi igralci, zato je na seznam kandidatov že dodal dva igralca, ki jih na prvotnem ni bilo, in sicer igralca zvezne vrste Miho Zajca in branilca Davida Zeca. Branilec Celja Zec je med reprezentante povabljen prvič, bil pa je član mlade reprezentance. Prav z branilci naj bi bilo težav s poškodbami največ.

Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo na Brdu pri Kranju.

LJUBLJANA - Selektor ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec je objavil seznam igralk, na katere bo računal na novembrskem zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Sevilli proti Avstraliji in Kazahstanu. Na neuradnem ekipnem ženskem svetovnem prvenstvu v tenisu bodo za Slovenijo nastopile Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milič.

LIZBONA - Slovenska judoistka Kaja Schuster je na mladinskem svetovnem prvenstvu v portugalskem Odivelasu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 70 kg. Nastopila je tudi Nika Koren, ki jo je v tretjem krogu ustavila kasnejša zmagovalka, Japonka Mayu Honda. Za Slovenijo je to prva kolajna na MSP po petih letih, ko je bila na Bahamih v Nassauu prav tako bronasta Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

LOGATEC - Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine in Krima Mercatorja so se uvrstile v sobotni finale slovenskega superpokala v Logatcu. Ekipa iz Vipavske doline je na današnji prvi polfinalni tekmi premagala Trgo ABC Izolo s 35:22 (19:12), ljubljanska pa je bila na drugi zanesljivo boljša od Zvezde iz Logatca s 60:22 (32:10).

ANTWERPEN - Simone Biles je v finalu mnogoboja na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu slavila zanesljivo zmago. Američanka je bila prva favoritinja, vendar sta z branilko naslova Rebeco Andrade uprizorili tesen boj, dokler ni Brazilka v tretjem nastopu napravila velike napake na gredi in se morala zadovoljiti s srebrom. Bron je osvojila Američanka Shilese Jones. V soboto in nedeljo se bo prvenstvo v Antwerpnu, na katerem si je Slovenka Lucija Hribar z dobrimi nastopi v kvalifikacijah mnogoboja že priborila olimpijsko vozovnico za Pariz 2024, sklenilo s finali po orodjih.

DOHA - Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen je zmagovalec kvalifikacij na preizkušnji v Katarju. Na kvalifikacijah pred dvojnim sporedom konec tedna, ko bosta na vrsti sobotna sprinterska in nedeljska klasična dirka, je voznik Red Bulla, tudi vodilni v letošnjem seštevku, slavil pred Mercedesovima Britancema Georgeom Russllom in Lewisom Hamiltonom. Za Nizozemca je to deseti "pole position" v sezoni in jubilejni 30. v karieri.